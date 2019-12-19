С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут выехать в РФ только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 пересечение границы с Российской Федерацией будет осуществляться на основании загранпаспорта. Это будет касаться только граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 декабря, передает vistilug.com.ua со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины

Таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

В то же время при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с Российской Федерацией, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.