Зеленский подписал закон о продлении на год «особого статуса» ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал продление на год закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Об этом свидетельствует статус закона, опубликованного на сайте Верховной Рады, пишут Буквы

Отмечается, что ранее продление закона было ратифицировано украинским парламентом.

Уточняется, что данный закон был принят еще в 2014 году и каждый год продлевался.

При этом закон об особом порядке самоуправления на временно оккупированных территориях никогда не действовал фактически.

В законе определено, что местное самоуправление в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осуществляют только органы местного самоуправления, которые должны быть избраны путем выборов по украинскому законодательству.