Штаб ООС: в результате обстрела Марьинки погиб мирный житель

Сегодня, 18 декабря, в результате обстрела Марьинки со стороны НВФ мирный житель получил ранения, от которых скончался по дороге в больницу.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Обстрел произошел около 12:00 из стрелкового оружия.

«Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу «, — говорится в сообщении.