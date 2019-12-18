Фонд народонаселения ООН и Avon Products передали гуманитарный груз в Рубежное

В Рубежном мобильная бригада социально-психологической помощи, который действует на базе городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, получила более 500 единиц гуманитарной помощи от Фонда народонаселения ООН и фирмы Avon Products ( «Эйвон Продактс»).

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

«Эту помощь раздали жителям г. Рубежного, с которыми в 2019 году работали специалисты мобильной бригады. В первую очередь ее получили 65 семей, по разным причинам находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Одежда, женская обувь, сумки, кошельки, украшения стали приятным подарком накануне Дня Святого Николая», — сказано в сообщении.

Следует отметить, что мобильная бригада социально-психологической помощи работает в рамках проекта «Комплексный подход к решению проблемы гендерно обусловленного насилия и насилия против юношей, девушек, мужчин и женщин в восточных регионах Украины» и финансируется Детским Фондом ООН (UNICEF).