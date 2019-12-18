Театрализованное действие, лазерное шоу и открытие елки: северодончан ждет «Сказочный городок»

Завтра, 19 декабря, на площади возле городского Дворца культуры северодончан и гостей города ждет концертно-игровая программа «Святий Миколай — в гості завітай!» и открытие сказочного городка.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«В программе мероприятий: театрализованное представление и хороводы, торжества с поздравлениями руководства города, включение бус огней живой елки и праздничной иллюминации, светового фонтана, лазерное световое шоу», — сказано в сообщении.

Початок о 16.00.

В большом фойе городского Дворца культуры будет работать «Резиденция Святого Николая и Санта Клауса».