Если не будет транзита газа: в Троицком районе без теплоснабжения останутся почти 17 тысяч человек

Сегодня, 18 декабря, председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел совещание по вопросам обеспечения потребителей Троицкого района природным газом.

В формате видеоконференцсвязи к обсуждениям присоединились руководители райгосадминистрации и территориальных громад, передает пресс-служба ЛОВГА

Как сообщалось ранее, проблема с газоснабжением и отоплением в Троицком районе может возникнуть в случае неподписания нового транзитного договора с РФ. Существует вероятность прекращения газоснабжения к населенным пунктам, которые не интегрированы в газотранспортную систему Украины.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай озвучил оперативную информацию относительно ситуации, которая сложилась. В случае отсутствия энергоснабжения, без газа останутся 16 875 человек, 32 населенных пункта, 47 многоквартирных домов (677 квартир), около 4900 дворов.

Из 17 учебных заведений района 12 используют для отопления исключительно газ, 5 — имеют возможность использовать электроэнергию и альтернативное топливо. Из 5 дошкольных учебных заведений только 2 на газовых, 1 на угольной и 2 на электрических системах отопления. В сфере здравоохранения ситуация следующая: с 22 заведений только 6 потребляют природный газ.

По итогам предыдущих совещаний были составлены планы взаимодействия по ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации. В частности, эти планы касаются организации учебных процессов, деятельности медицинских учреждений, обеспечение электричеством многоквартирных домов, перевод потребителей на льготные тарифы, развертывание пунктов обогрева, обеспечение поставок продовольствия.

Руководители Троицкой РГА и ОТГ отчитались главе области, которыми уже осуществлена ​​закупка горюче-смазочных материалов для создания резервного фонда.

Представитель ООО «ЛЭО» сообщил, что районным подразделением предприятия осуществляется проверка внутри- и внешнедомовых электрических сетей с целью анализа их готовности к повышению напряжения во время отопления электрическими приборами.

Сейчас рассматривается возможность приобрести электрические обогреватели для социально уязвимых категорий лиц.

Руководитель Луганского областного лесоохотничьего хозяйства сообщил, что есть возможность обеспечения жителей Троицкого района дровами для отопления помещений.

Глава области дал поручение подготовить ему сводный отчет о заведениях социальной сферы, которые сейчас находятся в зоне риска: «Если мы столкнемся с вероятной ситуацией отключения газа, в следующем году я выделю финансирование на установку в этих соцучреждений модульных котельных».