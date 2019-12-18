В Луганской области установили мемориальную доску в память о погибшем морском пехотинце

13 декабря, в Байдовской общеобразовательной школе I — III ступеней Старобельского района Луганской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о воспитаннике, погибшем морском пехотинце на Донбассе старшего матроса Степана Крыле.

Об этом сообщает пресс-служба Гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Военнослужащий выполнял задачи в составе отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.



16 октября 2019 Степан героически погиб, защищая нашу Родину от вооруженной агрессии Российской Федерации.



В торжественном мероприятии приняли участие ветераны российско-украинской войны Старобельского района, волонтеры, представители органов власти города Старобельск и Шульгинськой объединенной территориальной громады, военного комиссариата, учителя и ученики учебного заведения, друзья, военные побратимы из батальона морской пехоты, с которыми проходил военную службу Степан, и неравнодушные жители поселка.



Минутой молчания присутствующие почтили память воина-защитника и всех павших в зоне проведения АТО и ООС.