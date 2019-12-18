Родственники мужчины, погибшего в результате падения из автобуса, обжалуют закрытие уголовного дела в суде Северодонецка. ВИДЕО

В Северодонецком городском суде во второй раз перенесли рассмотрение жалобы родственников мужчины, который выпал из автобуса во время движения и погиб. Причина — неисправность аппаратуры для записи стенограммы. Жалобу на постановление о закрытии уголовного производства подали представители семьи погибшего. Заседание должно состояться 21 декабря.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне. Донбас

«Экспертизы по этому делу назначаются почему-то в Донецкой области, а не в Луганской, как это должно быть по территориальной подсудности…На данный момент, автобус, который участвовал в ДТП, отдан владельцу. Нас об этом не уведомляли. Автобус просто отдали и до конца все экспертизы не были проведены», — рассказывает адвокат семьи погибшего Алексей Горобец.

Авария произошла в сентябре 2018 года вблизи Рубежного. На повороте задние двери автобуса открылись, один из пассажиров выпал на дорогу. Он умер в больнице. Уголовное производство закрыли.