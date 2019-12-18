На Луганщине живодера, убившего котят с ружья, отправят под суд

На Луганщине будут судить 47-летнего жителя Старобельского района за жесткое убийство животных.

Об этом сообщает Старобельская РГА со ссылкой на местную прокуратуру.

Как указано, мужчина, находясь на собственном подворье выстрелил из гладкоствольного ружья в двух котят, в результате которого животным были нанесены телесные повреждения несовместимыми с жизнью.

Умышленные действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины «Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно по двум животным и которое привело к их гибели», обвинительный акт в отношении него направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет