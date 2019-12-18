Вопрос транзита газа: в Троицкой РГА состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС

17 декабря состоялось заседание Троицкой районной комиссии по вопросам техногенно — экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством. о. председателя райгосадминистрации Олега Слепца.

Об этом сообщает пресс-служба Троицкой РГА.

Были рассмотрены вопросы по выполнению совместных мер по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным отключением газоснабжения и территории Троицкого района.

Олег Слепец сообщил, что районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработан план мероприятий по определению конкретных сроков и определяется необходимая дополнительная помощь района для решения данного вопроса.

По результатам заседания комиссии был назначен ответственный по каждому направлению работы. Руководителям предприятий и учреждений, председателям поселковых и сельских советов, старостам необходимо продолжать обработку информации по потребности в автономных источниках электроснабжения, передвижных пунктах обогрева, относительно функционирования учебных заведений и принятие мер для сохранения системы отопления зданий.

Директор Белокуракинского лесоохотничьего хозяйства Александр Киселев отметил, что для открытия дополнительной рубки по обеспечению населения и организаций дровами, продолжается сбор информации в необходимости объема резерва.

Подытоживая совещание, . о. председателя райгосадминистрации обратился к руководителям предприятий, организаций, учреждений по проведению разъяснительной работы, недопущения паники, понимания ситуации, а также отметил, что вопрос на контроле у ​​руководства государства и области, народных депутатов Украины, поэтому есть надежда на решение проблемы в ближайшее время.