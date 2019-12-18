Школьники Тошковки и Горского получили подарки, которые привезли нацгвардейцы

17 декабря бойцы Национальной гвардии Украины вместе с Миколайчиком посетили учебные заведения населенного пункта Тошковка и Горское и поздравили детей с наступающим Днем Святого Николая. Гвардейцы вручили школьникам сладости, книги, канцелярские принадлежности, одежду и другие вещи, которые им сейчас нужны.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Напомним, 14 декабря 2019 из военной части 3066 — нацгвардейцы-помощники Святого Николая привезли 6 тонн подарков для детей Славянска и Мариуполя в рамках акции «Гвардейская семья — тебе, Украина!» Гвардейцы посещают детей в районе проведения операции Объединенных сил начиная с 2017 года. За это время людям, проживающим на территории Операции Объединенных сил нацгвардийцы доставили 25 тонн гуманитарных грузов.

К данной акции в этом году присоединились военнослужащие НГУ, учебные заведения, благотворительные фонды, представители бизнеса и общественные организации. В течение нескольких месяцев они собирали пакеты с игрушками, сладостями, книгами украинских издательств, канцелярскими принадлежностями и средствами личной гигиены.

Справка: «Гвардейская семья, — тебе Украина»! это благотворительная акция украинских военных, начиная с 2017 года , которые совместными усилиями с неравнодушным населением Украины и Латвийской Республики заботятся о людях прифронтовых территорий. Ежегодная акция проводится ко Дню Святого Николая, а также новогодних и рождественских праздников. Гуманитарно-благотворительный миссия акцентировано на детей, обучающихся (воспитывающихся) в социальных и учебно-воспитательных заведениях Луганской и Донецкой областей.

Добавим, что это первый день развозки гуманитарного груза в рамках программы «Гвардейская семья — тебе, Украина» по городам Луганской и Донецкой области, а еще всю неделю впереди. Военнослужащие продолжат свое путешествие к детям социальных и учебно-воспитательных заведений восточной части Украины.