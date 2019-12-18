О чем ТКГ должна договориться в Минске 18 декабря после встречи Путина и Зеленского

Сегодня, 18 декабря, состоится первое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после нормандского саммита и встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским 9 декабря в Париже, информирует Диалог.UA.

Анонсировано, что участники ТКГ должны обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров «Нормандской четверки»: вопрос обмена пленными, прекращение огня и согласования трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

Кроме того, глава МИД Украины Вадим Пристайко предположил, что обмен пленными должен состоятся до конца года.

«Надеюсь, что в среду (18 декабря — ред.) будет объявлена конкретная дата прекращения огня … К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», — публично заявил министр перед важной встречей.

Также, по словам Пристайко, дата нового перемирия может быть назначена на 20 или 21 декабря.