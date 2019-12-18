Окончательного списка на обмен нет — ОБСЕ

Тони Фриш, координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу сообщил, что окончательного варианта списка на обмен военнопленными пока нет. Списки, в данный момент, в работе.
Об этом сообщает ДонПресс
Это комплексная работа, она требует много времени, и я не могу, по крайней мере сегодня, сказать: эти лица из ОРДО, те — из ОРЛО, а вон те — из Украины. Есть списки на более-менее подготовительной стадии, но не окончательное решение», — заявил он.
Координатор заявил, что во время «нормандского саммита», детальное обсуждение вопроса обмена пленными не проводилось. Была договоренность о том, что следующий обмен должен состояться до конца или к концу года, и не более.
«Я имею в виду, что нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка», — заявил Фриш.
Также он добавил, что согласованием списка и его проработкой нужно заниматься в рамках рабочей группы.comments powered by HyperComments