Окончательного списка на обмен нет — ОБСЕ

Тони Фриш, координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу сообщил, что окончательного варианта списка на обмен военнопленными пока нет. Списки, в данный момент, в работе.

Об этом сообщает ДонПресс

Это комплексная работа, она требует много времени, и я не могу, по крайней мере сегодня, сказать: эти лица из ОРДО, те — из ОРЛО, а вон те — из Украины. Есть списки на более-менее подготовительной стадии, но не окончательное решение», — заявил он.

Координатор заявил, что во время «нормандского саммита», детальное обсуждение вопроса обмена пленными не проводилось. Была договоренность о том, что следующий обмен должен состояться до конца или к концу года, и не более.

«Я имею в виду, что нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка», — заявил Фриш.

Также он добавил, что согласованием списка и его проработкой нужно заниматься в рамках рабочей группы.